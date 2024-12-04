Tayland'daki sel felaketinde can kaybı 29’a yükseldi

İHA

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da 22 Kasım'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 29’a yükseldiği belirtildi.

33 BİNDEN FAZLA KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı'nın açıklamasında ise Pattani, Narathiwat, Songkhla, Nakhon Si Thammarat ve Phatthalung eyaletlerinde sel nedeniyle 33 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Tayland hükümeti halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamaya göre 155 binden fazla evin etkilendiği afet bölgelerinde daha fazla yağış bekleniyor.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, halkı 5 Aralık'a kadar heyelanlar ve ani sel riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SEL MAĞDURLARINA ÖDEME YAPILACAK

Tayland Afet Önleme Merkezi, afet müdahale ekiplerinin sel sularını tahliye etmek ve selde mahsur kalanları kurtarmak için çalıştığını açıkladı.

262 DOLAR ÖDENECEK

Hükümet selden etkilenen her eyalet için 50 milyon baht (yaklaşık 1,5 milyon ABD doları) fon ayırırken, etkilenen ailelere 9 bin baht (262 ABD doları) ödeme yapılmasına karar verdi.

Komşu Malezya’da da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti.