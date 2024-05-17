Tayvan Parlamentosu karıştı: Milletvekillerinin reform kavgası Tayvan Parlamentosu'nda yönetimin değişmesine günler kala başlayan reform tartışmalarında hükümet ve muhalefet vekilleri birbirine girerken kavga anları kameralara yansıdı.

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ensonhaber.com

ABD ve Çin arasında da gerilime neden olan ve iç siyasette bu iki kutba bölünen Tayvan'da, siyasi hararet zirvede...

Geçtiğimiz dönemde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyareti ve bu bağlamda Çin ile yaşanan gerilimle gündeme gelen Tayvan'da iç siyasette de sular durulmuyor.

Tayvan meclisi karıştı

Uzak Doğu ülkesinde parlamento karıştı...

Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasına günler kala mecliste yumrukların havada uçuştuğu bir kavga çıktı.

Görev değişimi öncesinde reform tartışmaları şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Ocak ayında yapılan seçimlerle başkan seçilen Lai Ching-te'nin parlamentoda çoğunluğu elde edemeden yönetime gelmesi, atılan reform adımlarıyla birlikte tansiyonu artırdı.

Yumruklar havada uçuştu

Parlamentoda oylama yapılırken gerilim saniye saniye arttı.

Oylar kullanılmaya başlanmadan önce bile parlamento dışında bazı milletvekilleri, birbirlerine bağırarak ve itişerek gerilimi başlattı.

Kontrolün kaybedildiği salonda milletvekilleri meclis başkanının koltuğunun etrafında, bazıları da masaların üzerinden atlayarak meslektaşlarını yere düşürdü.

Oyları alıp parlamentodan kaçtı

Zaman zaman yatışan olaylar gün boyu devam ederken şiddet olayları kameralara da yansıdı.

Tartışmalar ve kavgalar sırasında bir milletvekilinin ise söz konusu oylamaya ilişkin kullanılan oyları alarak kaçması dikkat çekti.

Muhalefet daha fazla denetleme yetkisi istiyor

Lai Ching-te'nin parlamentoda elde edemediği çoğunluk, hükümeti daha fazla denetleme yetkisi istiyor.

Bu süreçte hükümeti denetleme yetkilerinin artırılması için bastıran muhalefetin, yalan beyanda bulunduğu düşünülen yetkililerin cezalandırılması gibi teklifleri tansiyonu en çok artıran isteklerin başında geliyor.