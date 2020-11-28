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- Tayvan Parlamentosu'nda üyeler birbirine girdi: Domuz bağırsaklı kavga
Tayvan Parlamentosu'nda üyeler birbirine girdi: Domuz bağırsaklı kavga
- Haber Merkezi
- 28.11.2020 - 08:58
- Güncelleme : 28.11.2020 - 09:07
Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, ABD'den domuz ve dana eti ithal edilmesini koronavirüs sebebiyle geçici süreliğine yasakladı.
Ancak yapılan ikili ticaret antlaşması doğrultusunda ağustos ayında alınan kararla Ocak 2021'den itibaren serbest bırakılmasına karar verildi.
ABD’den domuz eti ithalatına yeniden onay veren yasa nedeniyle parlamento üyeleri birbirine girdi.
DOMUZ BAĞIRSAĞI FIRLATTILAR
Yakında yürürlüğe girecek olan yasayı protesto eden muhalif bazı üyeler, iktidar partililere domuz bağırsağı fırlattı.
Tayvan Parlamentosu'nda domuz bağırsaklı kavga İZLE
SIK SIK PROTESTO EDİLİYOR
Öte yandan muhalefet bu karara, gıda güvenliği açısından büyük kaygılar uyandıran "ractopamin" adlı katkı maddesinin hayvan yemlerinde kullanıldığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.
Ayrıca yasağın kaldırılmasından bu yana karara karşı Tayvanlılar da sık sık protesto gösterileri düzenliyor.