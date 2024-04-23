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Tayvan'da 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem yaşandı

Tayvan'da 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem yaşandı Tayvan'ın Hualien kentinde art arda 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem oldu.