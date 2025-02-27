Tayvan’ın Xinzhu şehrine bağlı Zhudong kasabasında yol aniden çöktü.

Yaşanan göçük sebebiyle park halindeki bir araç, saniyeler içinde göçük sonucu oluşan çukura düştü.

KAÇAK İNŞAAT YAPILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Araç 5 metre derinliğe gömülürken, araçta kimsenin bulunmaması büyük bir felaketi önledi.

Bölgede yapılan ilk incelemenin ardından bir firma tarafından bölgede yapılan kaçak inşaat sonucu göçüğün meydana geldiği aktarıldı.

"ALTYAPISI ESKİYDİ"

Zhudong Belediye Başkanı Guo Yuanzhang olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu arazi Ulusal Emlak İdaresi'ne ait. Bazı firmalar buraları park ve diğer amaçlar için işgal etti ve sonrasında da gereken alt yapı inşa edilmedi.



Çöken yerin altyapısı eskiydi. Çelik kirişler bakımsızlıktan kırıldığı için zeminde çökme yaşandı.