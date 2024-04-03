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Tayvan'da havuzda keyif yaparken 7.4 şiddetinde depreme böyle yakalandı

Tayvan'da havuzda keyif yaparken 7.4 şiddetinde depreme böyle yakalandı Hualien kentinde meydana gelene 7,4 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybederken en az 736 kişi de yaralandı. Bir adamın depreme havuzda yakalanması ise dikkat çekti.