Tayvan'da havuzda keyif yaparken 7.4 şiddetinde depreme böyle yakalandı

İHA
Tayvan güne 25 yılın en güçlü depremiyle uyandı...
Tayvan adasının güneyinden geçen fay hattındaki hareketlilik devam ediyor.
Artçı sarsıntılar yaşanıyor
7.4'lük depremin ardından büyüklükleri 6.5 ve 5.7'ye ulaşan onlarca artçı sarsıntı kaydedildi.
Havuzda yakalandı
Depremin meydana geldiği anlarda havuzun keyfini çıkaran bir adamın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü depremin şiddetini gözler önüne serdi.
9 kişi hayatını kaybetti
7,4 büyüklüğündeki depremde 9 kişi hayatını kaybederken en az 736 kişi de yaralandı.
Dev dalgalara karşı uyardılar
Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi, deprem nedeniyle oluşabilecek dev dalgalara karşı Tayvanlıları uyardı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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