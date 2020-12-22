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    Tayvan'da nisandan bu yana ilk yerel koronavirüs vakasına rastlandı

    Yeni Zelandalı bir pilotun Tayvanlı arkadaşına virüsü bulaştırdığı belirtilirken, ülkede bugüne kadar koronavirüsten dolayı sadece 7 kişi hayatını kaybetti.
    • REUTERS
    • 22.12.2020 - 12:50
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 12:52
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    Tayvan'da nisandan bu yana ilk yerel koronavirüs vakasına rastlandı

    Dünyanın en uzun süre vaka çıkmayan ülkelerinden Tayvan'da, nisan ayından bu yana ilk defa yerel vaka rapor edildi.

    Koronavirüse yakalanan Yeni Zelandalı bir pilotun, Tayvanlı arkadaşının da koronavirüs olduğu belirtildi.

    Yeni Zelandalı pilotun, kimlerle temas ettiğini açıklamadığı aktarıldı. Hastalığa yakalanan Tayvanlının ise 30'lu yaşlarında bir kadın olduğu kaydedildi.

    SADECE 7 ÖLÜM VAR

    Tayvan, erken ve etkili önlemler alarak pandemiyi kontrol altında tutmuştu. Ülkede maske geniş çaplı olarak kullanılıyor.

    Ülkede şimdiye kadar 771 vaka kaydedilmiş, yedi kişi hayatını kaybetmişti.

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