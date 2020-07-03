Salgın dolayısıyla uçak yolculuğunu özleyenler için sıradışı bir etkinlik düzenlendi.

Uçak yolculuğu, koronavirüs salgını nedeniyle Tayvan halkı için bugünlerde neredeyse imkansız...

Hal böyle olunca başkent Taipei'deki Songshan Havalimanı'nda ilginç bir yönteme başvuruldu.

Uçak yolculuğunu özleyenler için sahte uçuş düzenlendi. Bavullarıyla havalimanına gelen yolcular, uçağa binmeden önce pasaport ve güvenlik kontrolünden geçti.

7 BİN KİŞİ BAŞVURDU, 60 YOLCU UÇAĞA BİNDİ

Yaklaşık 7 bin kişinin başvurduğu sahte uçuşta kendine yer bulabilen 60 yolcu, biniş kartlarını göstererek Airbus A330 tipi uçağa alındı. Uçakta 15 dakika kalan yolcular, hostesler tarafından salgın hakkında bilgilendirildi.

Tayvan'da sahte uçak yolculuğu VİDEO

YENİ SAHTE UÇUŞLAR DÜZENLENECEK

Yolculara ayrıca, terminalin bazı bölümlerini gezme, restoranlardan birinde yemek yeme ve alışveriş yapma gibi imkanlar sunuldu.

Uçakta yer alan yolculardan 38 yaşındaki Hsiao Chun-wei, "Gerçekten ülkeyi terk etmek istiyorum, ancak salgın nedeniyle birçok uçuş yapılamıyor." dedi. Havalimanı, ilk "uçuşu" kaçıranlar için gelecek haftalarda yeni programlar düzenleyecek.

Havalimanının Müdür Yardımcısı Chih-ching Wang, "Songshan'dan uluslararası uçuş fırsatı bulamayan insanlar, biniş sürecini ve ilgili hizmet olanaklarını deneyimlemek ve öğrenmek için bu fırsatı kullanabilirler." diye konuştu.