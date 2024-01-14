Tayvan'da seçimleri Çin karşıtı Lai kazandı: ABD 'bağımsızlığınızı desteklemiyoruz' dedi Çin karşıtı Lai, yüzde 40,5 ile sandıktan birinci çıktı. İlk mesajında Pekin'e mesaj gönderen Lai, "Umarız bu ses Tayvan Boğazı'nın karşı yakasında da duyulur" derken, Biden, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediklerini söyledi.

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AA & Ensonhaber

Tayvan'da Çin tarafından yakından takip edilen başkanlık seçimlerinin sonucu belli oldu.

Çin karşıtı olan iktidardaki Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) adayı ve görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, sandıktan zaferle çıktı.

Merkezi Seçim Komisyonunun bildirdiği kesin olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 99,7'sinin açıldığı seçimde, oyların yüzde 40,5'ini alan Lai, ipi göğüsledi.

Tayvan'ı 4 yıl yönetecek

Lai, seçim zaferiyle DPP'yi iktidardaki üçüncü dönemine taşırken, Ada'da hükümetin gelecek 4 yıldaki lideri olacak. Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor.

Seçimde Başkan Yardımcısı adayı olarak Lai ile yarışan Tayvan'ın eski Washington Temsilcisi Hsiao Bi-khim de onun yardımcılığını üstlenecek.

"Demokrasi ile otoriterlik arasında tercihimiz demokrasi"

Lai, zafer konuşmasında, Tayvan halkına DPP'ye desteği için teşekkür ederken seçimin sonucunun, "Tayvan'ın demokrasi ile otoriterlik arasındaki tercihinin demokrasi olduğunu gösterdiğini" vurguladı.

Seçimlerin Tayvan demokrasisinde yeni bir sayfa açtığını ifade eden Lai, "Tayvan, dünyanın her yerindeki demokrasilerle yan yana yürümeyi sürdürecek." dedi.

Çin'e mesaj: Umarız Tayvan Boğazı'nın karşı yakasında da duyulur

Lai konuşmasında, egemenlik ihtilafı içinde oldukları Çin'e de mesaj vererek şu ifadeleri kullandı:

Bu seçim Tayvan halkının demokraside ısrarını göstermiştir. Umarız bu ses Tayvan Boğazı'nın karşı yakasında da duyulur.

"Cepheleşme yerine diyaloğu tercih etmeliyiz"

Çin ile ilişkilerde çatışma riskinin ancak diyalog ve etkileşimle ortadan kaldırabileceğine işaret eden Lai, şöyle konuştu:

Kuşatma yerine etkileşimi, cepheleşme yerine diyaloğu tercih etmeliyiz. Barışa ve ortak refaha ulaşmanın tek yolu, eşitlikten ve demokratik diyalogdan geçiyor.

Hiçbir parti Meclis'te çoğunluğu sağlayamadı

Başkanlık seçimleri ile yapılan parlamento seçimlerinde hiçbir parti Meclis'te çoğunluğu sağlayacak sayıda sandalye kazanamadı.

Başkanlık sisteminin uygulandığı Tayvan'da Lai'nin hükümet kurabilmek için Meclis çoğunluğuna ihtiyacı yok fakat yasa çıkarabilmesi için salt çoğunluk olan 57 milletvekilinin desteğini alması, bunun için de muhalefet partileriyle uzlaşması gerekiyor.

DPP iktidarında 2016'dan bu yana, iki dönemdir Ada'nın lideri Tsai Ing-wen, görev süresi dolduğundan bu seçimde aday olmamıştı.Ada'nın yeni seçilen lideri ve yardımcısı Lai Ching-te, Tsai'nin görev süresinin dolacağı 20 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayacak.Yeni seçilen Yasama Meclisi ise 1 Şubat'ta toplanacak.

Biden: Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamasında, "Bağımsızlığı desteklemiyoruz." dedi.

Washington yönetimi, herhangi bir ülkenin Tayvan'daki seçimlere müdahalesinin kabul edilmez olduğu uyarısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı açıklamada, Lai Ching-te'yi zaferinden dolayı kutlarken, Tayvan halkına "sağlam demokratik sistemlerinin ve seçim süreçlerinin gücünü gösterdikleri" için tebriklerini iletmişti.

Çin: Yeniden birleşme eğilimimizi değiştirmeyecek

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da yapılan başkanlık ve parlamento seçimlerinin ardından Pekin, seçimlerin, Ada'nın Çin ana karası ile birleşme yönelimini değiştirmeyeceği mesajını verdi.

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Çın Binhua, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Tayvan, Çin'in Tayvanı'dır. Seçimler, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin genel manzarasını ve gelişimini etkilemeyecek, Çin'in yeniden birleşme eğilimini değiştirmeyecektir.

"Duruşumuz ve kararlığımız sürüyor"

Seçimin sonuçlarının, iktidardaki Demokratik İleri Partinin (DPP), Ada'daki ana akım kamuoyunu yansıtmadığını gösterdiğini savunan Sözcü Çın, şu ifadeleri kullandı:

Tayvan sorununu çözme ve ulusal birleşmeyi sağlama konusundaki duruşumuz ve kararlılığımız sürüyor.

"Tayvan sorunu, Çin'in iç işidir"

Çin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Tayvan sorunun Çin'in iç işi olduğu, Ada'nın bağımsızlığına yönelik girişimlere karşı çıkacaklarını bildirdi:

Tayvan sorunu Çin'in iç işidir. Tayvan'da ne değişiklik olursa olsun, dünyada tek bir Çin'in olduğu ve Tayvan'ın onun parçası olduğu gerçeği değişmeyecektir.

Çin'in "tek Çin" ilkesine bağlı olduğunun vurguladığı açıklamada, "Tayvan'ın bağımsızlığı", "iki Çin", "bir Çin ve bir Tayvan" gibi ayrılıkçı formüllerin, Pekin tarafından kabul edilmeyeceğinin altı çizildi.

Seçim gecesi Çin'in yüksek irtifa balonu görüldü

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da dün, başkanlık ve parlamento seçimlerinin sonuçlarının açıklandığı saatlerde Çin'e ait yüksek irtifa balonunun Ada yakınında görüldüğü bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, balonun, Ada'nın kuzey ucundaki Keelung şehrinin 75 deniz mili (138,9 kilometre) batısında 27 bin fitte tespit edildiği belirtildi.

Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçen balonun, Ada kıyısında Taipei'ye yakın bir hat üzerinde uçtuğu kaydedildi.