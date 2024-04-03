Tayvan'da son 25 yılın en büyük depremi! Sadece 4 kişi öldü Tayvan açıklarında, Tayvan Meteoroloji Dairesi verilerine göre 7.2 , ABD Jeolojik Araştırma Merkezi verilerine göre ise 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AA

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, 4 kişi hayatını kaybetti.

Meydana gelen depremden sonra 97 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı binaların yıkıldığı da gelen bilgiler arasında.

Eylül 1999'da, Tayvan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem 2 bin 400 kişinin ölümüne yol açmış, 5 bin bina da yok olmuştu.

Vatandaşların sakinliği dikkati çekti

Yaşanan deprem sonrası bölgeden görüntüler geldi. Görüntülerde ise vatandaşların sakinliği ve yıkılan binayı sessizce izlemeleri dikkati çekti.

Bina yan yattı

Hualien Şehri'nde Congquing ve Zhongshan yolunun köşesindeki çok katlı apartmanın ağır hasar gördüğü, birinci katının çöktüğü ve binanın büyük kısmının 45 derecelik açıyla eğildiği bildirildi.

Sosyal medyadaya yansıyan görüntüler ise çocukların çöken konutlarından kurtarıldığı anları ortaya koydu.

Depreme köprüde yakalandılar

Bazı vatandaşlar, şiddetli sarsıntıya Tayvan'ın Tapai şehrinde bulunan Zhongzheng Köprüsü'nden geçtikleri esnada yakalandı.

Tsunami uyarısı

USGS, Tayvan ve Çin kıyılarına 1 ila 3 metre yüksekliğindeki dalgaların ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Ancak daha sonra tsunami uyarısı kaldırıldı.

Siber güvenlik ve internet gözlemcisi "NetBlocks"a göre, depremden sonra Tayvan'ın bazı bölgelerinde elektrik ve internet kesintileri yaşandı.

Tayvan basını, Hualien'in doğu kıyısındaki Suhua Otoyolu'nun meydana gelen çöküntüler sonucu ulaşıma kapandığını bildirdi.

1999 yılında Taipei'nin 150 kilometre güneyinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 2 bin 400 kişinin ölümüne neden olmuştu.

6.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha

USGS, ilk depremden sonraki 20 dakika içinde Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 12,6 kilometre derinlikte 6.4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının daha kaydedildiğini duyurdu.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.

CWA, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu bildirdi.

Hareketlilik sürüyor

Tayvan adasının güneyinden geçen fay hattındaki hareketlilik devam ediyor, 7.4'lük depremin ardından büyüklükleri 6.5 ve 5.7'ye ulaşan onlarca artçı sarsıntı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)