Tayvan'daki depremde 6 ev çöktü: 4 kişi yaralandı

AA & Ensonhaber
Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre adanın güneyindeki Tainan şehrinin Nanxi ilçesinde tek katlı binaların bulunduğu Minzu Caddesi'nde depremde 6 evin çöktü.
Deprem sırasında çöken evlerde bulunan 11 kişi kurtarılırken 4 kişi yaralandı.
Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.
10 EV HASAR GÖRDÜ
Bölgedeki 10 evin deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle çöktüğü veya hasar gördüğü kaydedildi.
Tayvan Meteoroloji Bürosu merkez üssü Tayvan Adası'nın güneybatısındaki Chiayi ilinin 37,9 güneybatısı olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurmuştu.
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