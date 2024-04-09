Tayvan'daki depremde dağ yolunda kurtuluş anı 7,4 büyüklüğündeki depremde erken yarı siteminin verdiği uyarıyı dikkate alarak dağ yolundaki tünelde kalan sürücü, kopan kaya parçalarının altında kalmaktan kurtuldu.

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ensonhaber.com

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirildi.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtti.

Resmi rakamlara göre, depremde şu ana kadar 13 kişi hayatını kaybederken halen 6 kişiden haber alınamıyor.

Deprem anından çarpıcı görüntü

Türkiye'nin de ekip gönderdiği ülkede arama kurtarma çalışmaları sürerken deprem anına ilişkin dehşete düşüren bir görüntü ortaya çıktı.

Depreme yolda yakalanan bir sürücünün araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü erken uyarı sisteminin alarmına uyarak dağ yolunda tünele sığınıyor.

Tünelde kalıp kurtuldu

Depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar öndeki aracı yutarken görüntülerin çekildiği araç tünel sayesinde heyelanın altında kalmaktan kurtuluyor.

Dehşet verici anlar daha sonra sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler dünya kamuoyunda gündem oldu.

99 Jiji depremi

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.