Tayvan'daki depremde dev kaya, üzerine düştüğü aracı parçaladı Sarsıntının şiddetiyle yola düşen kaya, seyir halindeki araçlardan birini parçaladı. Tehlike anları, arkadaki otomobilin kamerasına yansıdı.

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AA & Ensonhaber

Tayvan'da meydana gelen 7.4'lük depremde can kaybı sayısı 10'a yükseldi.

Şiddetli depreme ilişkin ülkenin dört bir yanından görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Araçların karşılaştığı tehlike de onlardan biri.

Sarsıntının başlamasıyla birlikte seyir halindeki araçlar geri gelmeye başladı.

Dev kaya aracı parçaladı

Yola düşen taş parçaları, büyük tehlikenin habercisiydi. Yamaçtan kopan dev kayalar, otomobillerden birinin üzerine düşerek uçurumdan yuvarlandı.

Kaya, çarptığı otomobilde ağır hasar oluşturdu. Farklı açılardan kayıtlara geçen anlarda, kaya parçalarının yola düşmeye devam ettiği görülüyor.

Söz konusu araçta bulunan kişi ya da kişilerin akıbetleri henüz belirsizliğini koruyor.

Toprak kaymalarına neden oldu

Resmi rakamlara göre, depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 1067 kişi yaralandı.

Deprem ve artçıları 24 toprak kaymasına yol açarken 35 kara yolu, köprü ve tünel hasar gördü. Hualien ve çevresinde toplam 125 binada hasar meydana geldi.

Depremin ardından 100'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

7.7'lik depremde 2 bin 400 can kaybı yaşandı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.