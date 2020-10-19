Dolar
7.9182
-0.1903%
Euro
9.2967
0.0064%
Altın
1900.28
0.0431%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
483.433
-0.2428%
Bitcoin
91200.57
1.4569%
EXEN Coin
11.70
1.21%
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Tebriz'de Ermenistan sınırı kapatılsın eylemi

    İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz kentinde, Dağlık Karabağ'daki çatışmaları protesto amacıyla Azerbaycan'a destek gösterisi düzenlendi.
    • AA
    • 19.10.2020 - 00:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tebriz'de Ermenistan sınırı kapatılsın eylemi

    Tarihi Tebriz Çarşısı civarında bir araya gelen göstericiler, "Karabağ bizimdir bizim olacak" "Norduz kapatılmalıdır" ve "Ermenistan'a destek cinayettir" sloganları atarak İran ile Ermenistan arasındaki Norduz Sınır Kapısı'nın kapatılmasını istedi.

    Göstericiler, Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine yaptığı saldırıları da kınayarak, Azerbaycan'a destek sloganları attı.

    Tebriz'de Ermenistan sınırı kapatılsın eylemi-Video

    "ERMENİSTAN SINIR KAPISI KAPATILSIN"

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran güvenlik güçlerinin eyleme izin vermediği ve göstericileri dağıttığı görüldü. Türklerin yoğunlukta yaşadığı İran'ın diğer şehirlerinde de eylem çağrısı yapılmıştı ancak güvenlik güçleri gösterilere izin vermedi.

    Tebriz de Ermenistan sınırı kapatılsın eylemi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir