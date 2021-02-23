Dondurucu soğukların etkili olduğu ABD’nin Teksas eyaletinde, balıklar donmuş bir şekilde kıyıya vurdu. Bir pelikanın da soğuk havaya yenik düştüğü görüntüler kameralara yansıdı.

ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan soğuk hava elektrik, su ve ısınma problemlerini beraberinde getirdi.

Arkansas Limanı'nda, eyaleti sarsan ve milyonlarca elektriği kesen kış fırtınasından sonra ölü donmuş balıkların kıyıya vurduğu manzaralar kameralara yansıdı.

BALIKLAR SAHİLİ KAPLADI

Popüler bir yunus izleme noktası olan Roberts Point Park'tan 15 Şubat'ta çekilen bu görüntü, kıyıya vurmuş donmuş balık çeşitlerini gözler önüne serdi.

Teksas'da donan balıklar kıyıya vurdu VİDEO

"KÖTÜ BİR MANZARAYDI"

O anları kamerayla kayıt altına alana film yapımcısı Shane Wynn, "Kaldırımda donmuş bir pelikanla karşılaştım, sonra kıyı boyunca ölü balık yığınları fark ettim. Kıyıya doğru yürüdüm. Tekne rampasına geldiğimde tüm bu ölü balıkları ve ölü kuşu gördüm. Etrafta bulunan balıkların miktarı ve çeşitliliği kötü bir manzaraydı. Kırmızı balık, yayın balığı, kirpi balığı ve yerel bir tropikal balık tespit ettim.” şeklinde açıklamalarda bulundu.