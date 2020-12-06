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- Teksaslı adamın klozetinden yılan çıktı
Teksaslı adamın klozetinden yılan çıktı
Klozet deliğinde yuvalanmış yılanı fark eden ev sahibi, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.
- Haber Merkezi
- 06.12.2020 - 14:45
- Güncelleme : 06.12.2020 - 15:23
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan bir kişinin klozetinden çıkan yılan, görenleri hayrete düşürdü.
Suda dolaşan yılana müdahale etmek isteyen adam, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için golf sopası kullandı.
Korku saçan o anlar ise sosyal medyada 2 milyondan fazla görüntülendi.
New York Eyaleti vahşi yaşam rehabilitatörü Randolph T. Duncan Jr. da videodaki yılanın zehirli olmayan bir tür olan Teksas sıçan yılanı olduğunu belirtti.
İşte o anlar...
Teksaslı adamın klozetinden yılan çıktı