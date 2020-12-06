Klozet deliğinde yuvalanmış yılanı fark eden ev sahibi, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan bir kişinin klozetinden çıkan yılan, görenleri hayrete düşürdü.

Suda dolaşan yılana müdahale etmek isteyen adam, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için golf sopası kullandı.

Korku saçan o anlar ise sosyal medyada 2 milyondan fazla görüntülendi.

New York Eyaleti vahşi yaşam rehabilitatörü Randolph T. Duncan Jr. da videodaki yılanın zehirli olmayan bir tür olan Teksas sıçan yılanı olduğunu belirtti.

İşte o anlar...

Teksaslı adamın klozetinden yılan çıktı