Teksaslılara yönelik suyu kaynatma talimatı devam ediyor

Kar fırtınasının hayatını durma noktasına getirdiği eyalette yaşayanlar, içme suyunda zorluklarla karşılaşıyor.

ABD'nin Teksas eyaleti, geçen şubat ayında dondurucu soğukların etkisine girmiş, olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, soğuk hava nedeniyle su boruları donmuştu.

Başkan Joe Biden, 26 Şubat'ta eyalete gerçekleştirdiği ziyarette çeşitli kurumları inceleyerek, olumsuzluğun giderilmesiyle ilgili son durum hakkında bilgi aldı.

YARIM MİLYONDAN FAZLA KİŞİ SUYU KAYNATMAK ZORUNDA

CNN International'ın haberine göre, Teksas Çevre Kalitesi Komisyonu (TCEQ), suyu içmeden önce kaynatma talimatı eyalette yaşayan 509 bin 206 kişi için geçerliliğini koruyor.

Daha önce 17 milyon kişi için getirilen düzenleme kaldırılmıştı. Donmayla karşı karşıya kalan su borularının patladığı Teksas'ta sistem onarılamazken, halk kendi imkanlarıyla su elde etmeye çalışıyor.

EN AZ 47 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, sağlık açısından suyun içilmeden önce kaynatılması yönünde halkı sıklıkla uyarıyor.

Teksas'ı vuran kış fırtınası, altyapı ve hizmet sistemlerine zarar verirken eyalete bağlı şehirlerde hayat adeta felç oldu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 11 eyalette şehirde en az 80 can kaybı yaşandı, Teksas'ta ise en az 47 kişi yaşamını yitirdi.

BELEDİYE BAŞKANI DURUMU ÖZETLEDİ

Teksas'a bağlı Houston şehrinin belediye başkanı Sylvester Turner, "Su basıncı normale dönse de, patlayan borulardan etkilenen binlerce ev ve daire var. Hâlâ suları yok, bu yüzden çok büyük bir ihtiyaç var." dedi.

Houston'da pazar günü 3 binden fazla araç ve yaklaşık 10 bin kişinin gıda ve su kuyruğuna girdiği belirtildi.

TEMİZLİK VE BANYO SORUNU

Her ne kadar şişelenmiş su dağıtımı yapılsa da, birçok kişi temizlik ve banyo için kullanılabilir su eksikliği yaşamaya devam ediyor.

Söz konusu şehirde yaşayan Coaquies Davis, su eksikliğinden dolayı temizliklerini sağlayamayacağı için çocuklarını oyun oynamaktan uzak tutmak zorunda olduğunu söyledi ve ekledi:

"Hüsran doluyum. Bizim ve çocuklarımız için çok zor. Çocukları içeride tutuyorum çünkü yıkanamazsan kirlenemezsin."