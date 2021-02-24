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    Teksas'ta elektrik kesintilerinin sorumluları istifa edecek

    Soğukla mücadele eden Teksas’ta, sık sık yaşanan kesintilerin ardından sorumlu elektrik şebekesi operatörünün yönetim kurulu üyeleri istifa edeceklerini açıkladı.
    • AA
    • 24.02.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 13:48
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    Teksas'ta elektrik kesintilerinin sorumluları istifa edecek

    11 Şubat tarihinden itibaren ABD’nin belli bölgelerini etkisi altına alan soğuk hava, Teksas’ta elektrik kesintilerini de beraberinde getirerek yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

    Milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı eyalette, sorumlu elektrik şebekesi Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT) operatörünün yönetim kurulu başkanı ve 4 üyesi, istifa edeceklerini duyurdu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

    Teksas Valisi Greg Abbott, elektrik şebekesi operatörünün elektrik kesintileri karşısında hazırlıksız yakalanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek soruşturma başlatılmasını istedi.

    Ayrıca Abbott, istifaları olumlu karşıladığını ifade etti.

    Teksas ta elektrik kesintilerinin sorumluları istifa edecek #1

    “BİR DAHA YAŞANMAYACAK”

    Teksas eyaletinin ERCOT'yi araştırmaya devam edeceğini belirten Abbott, neyin yanlış gittiğinin tüm detaylarıyla ortaya çıkarılacağını vurgulayarak yaşanan olayların bir daha tekrarlanmamasını sağlayacaklarını kaydetti.

    Teksas ta elektrik kesintilerinin sorumluları istifa edecek #2

    3.4 MİLYON KİŞİ SU SIKINTISI ÇEKİYOR

    Teksas Çevre Kalite Komisyonu (TCEQ), eyaletin 204 bölgesinde en az 3.4 milyon kişinin hala su sıkıntısı çektiğini açıkladı.

    Teksas ta elektrik kesintilerinin sorumluları istifa edecek #3

    BÜYÜK FELAKET İLAN EDİLDİ

    ABD Başkanı Joe Biden, Teksas eyaletinde büyük felaket ilan etmiş, eyalete federal yardım emrini vermişti.

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Teksas'ı cuma günü ziyaret edeceği belirtilmişti.

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