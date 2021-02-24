Teksas'ta elektrik kesintilerinin sorumluları istifa edecek

Teksas'ta elektrik kesintilerinin sorumluları istifa edecek

Soğukla mücadele eden Teksas’ta, sık sık yaşanan kesintilerin ardından sorumlu elektrik şebekesi operatörünün yönetim kurulu üyeleri istifa edeceklerini açıkladı.

11 Şubat tarihinden itibaren ABD’nin belli bölgelerini etkisi altına alan soğuk hava, Teksas’ta elektrik kesintilerini de beraberinde getirerek yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı eyalette, sorumlu elektrik şebekesi Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT) operatörünün yönetim kurulu başkanı ve 4 üyesi, istifa edeceklerini duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Teksas Valisi Greg Abbott, elektrik şebekesi operatörünün elektrik kesintileri karşısında hazırlıksız yakalanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek soruşturma başlatılmasını istedi.

Ayrıca Abbott, istifaları olumlu karşıladığını ifade etti.

“BİR DAHA YAŞANMAYACAK”

Teksas eyaletinin ERCOT'yi araştırmaya devam edeceğini belirten Abbott, neyin yanlış gittiğinin tüm detaylarıyla ortaya çıkarılacağını vurgulayarak yaşanan olayların bir daha tekrarlanmamasını sağlayacaklarını kaydetti.

3.4 MİLYON KİŞİ SU SIKINTISI ÇEKİYOR

Teksas Çevre Kalite Komisyonu (TCEQ), eyaletin 204 bölgesinde en az 3.4 milyon kişinin hala su sıkıntısı çektiğini açıkladı.

BÜYÜK FELAKET İLAN EDİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas eyaletinde büyük felaket ilan etmiş, eyalete federal yardım emrini vermişti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Teksas'ı cuma günü ziyaret edeceği belirtilmişti.



