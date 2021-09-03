Teksas'ta tepki çeken kürtaj yasağı ilk değil

Katı yasalarıyla bilinen ABD'nin Teksas eyaletinde kürtaj yasağı yürürlüğe girdi.

Son zamanlar Afganistan'daki gelişmeler ile dünya gündeminin odağı olan ABD'de bu defa onaylanan yasa, tartışmaları beraberinde getirdi.

Birçok tutucu uygulumanın yürürlüğe konulduğu Teksas'ta aşı pasaportu uygulamasının yasaklanmasının ardından kürtaj yasağı da getirildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, yasanın 1 Eylül’de yürürlüğe girmesinin engellenmesi için bir gece önce yapılan acil başvuruyu gündeme almayarak yasaya yeşil ışık yakmış oldu.

BİDEN YASAYI AŞIRI BULDU

Joe Biden, yaptığı açıklamada, “aşırı” olarak nitelendirdiği yasanın kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve yönetiminin bu hakkı savunup koruyacağını söyledi.

Biden, yasanın, özellikle de azınlık ve düşük gelirli kadınların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine ulaşmasına engel olacağının da altını çizdi. Teksas'ta geçen mayıs ayında kabul edilen yasa, uzmanlarca ABD’nin en sert kürtaj yasalarından biri olarak gösteriliyor.

KÜRTAJ İÇİN MADDİ YARDIM YAPANLARA DAVA AÇILACAK

Yasayla hamileliklerinin 6’ncı haftasını geçen kadınların kürtaj yaptırması yasaklanırken, kürtaj kliniklerinin yanı sıra 6 haftadan sonra kürtaj olan kadınlara yardım eden, kürtaj için maddi yardım sağlayan ya da kliniğine götüren kişilere dava açılmasına olanak sağlanıyor.

Dava açan şahısların, kürtaj olan kişiyle herhangi bir şekilde ilişkili olması da gerekmiyor.

Yasa, ABD Yüksek Mahkemesi’nin eyaletlerin ceninin yaşayabildiğinin kesinleştiği 22-24 haftadan önce kürtaj yaptırmanın yasaklanamayacağına dair önceki kararları ile çeliştiği ve kadınların 6 haftadan önce hamile olduklarını öğrenmelerinin mümkün olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

DEKOLTESİ OLAN TÜRK SPORCUYU UÇAĞA ALMAMIŞLARDI

Geçtiğimiz haftalarda milli sporcu ve kişisel spor eğitmeni olan Deniz Saypınar, Teksas Dallas'ta bulunan Fort Worth Uluslararası Havalimanı'ndan Miami'ye giden uçağa kıyafetinde dekolte bulunmasından dolayı alınmamıştı.

Yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlatan Saypınar, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak, uçağı alınmamasına tepki göstermişti.

Teksas'ta tepki çeken kürtaj yasağı ilk değil VİDEO



