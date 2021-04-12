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Tel Abyad’da patlayıcı ele geçti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.
- DHA
- 12.04.2021 - 16:03
- Güncelleme : 12.04.2021 - 17:53
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda; boş arazide toprağa gizlenmiş patlayıcı tespit edildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Ekiplerin yaptığı aramada; 12 anti personel mayını, 8 İsrail yapımı güçlendirilmiş anti personel mayını, 2 fünye grubu, 4 el bombası, 9 basma tipi anahtar sistemi, 4 alıcı devresi, 3 anahtar sistemi, 5 kilo ağırlığında alüminyum tozu, 2 adet 2 kilo demir bilyelerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 5 metre uzunluğunda korteks, 1 ateşleme cihazı ile 5 tuzaklama amaçlı kullanılan metal kazık ele geçirildi.
Ele geçirilen patlayıcıları kontrollü şekilde imha eden ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.