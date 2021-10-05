- Haberler
- Dünya Haberleri
- Telegram 50 milyon yeni kullanıcı kazandı
Telegram 50 milyon yeni kullanıcı kazandı
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 03:05
- Güncelleme : 05.10.2021 - 03:16
Dünya genelinde Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çökmesi sonucunda birçok insan farklı uygulamalara yöneldi.
50 MİLYON KULLANICI TELEGRAM'A YÖNELDİ
Bu platformların kullanılmaz hale gelmesinin ardından, kullanıcılar tarafından özellikle Telegram'a ilgi arttı.
Telegram, yaşanan kesintilerden sonra 50 milyon yeni kullanıcının kaydolduğunu açıkladı.
FACEBOOK TARİHİ BİR DEĞER KAYBI YAŞADI
Sosyal medya devi Facebook, eski Ürün Yöneticisi Frances Haugen'ın şirkete yönelik açıklamaları ve dünya genelinde yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle borsada yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.
Haugen, Facebook'un platformunda nefret, şiddet ve yanlış bilgiler paylaşan içeriklerle mücadelede kaydettiği ilerlemeyi abartarak halka ve yatırımcılarına yalan söylediğini iddia etti.
Eski yönetici iddialarını desteklemek için "on binlerce" sayfalık belgeyi kanıt olarak sundu.