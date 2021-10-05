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    Telegram 50 milyon yeni kullanıcı kazandı

    7 saat önce WhatsApp, Instagram ve Facebook'un çökmesi sonucunda, 50 milyon insan Telegram'ı tercih etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 03:05
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 03:16
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    Telegram 50 milyon yeni kullanıcı kazandı

    Dünya genelinde Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çökmesi sonucunda birçok insan farklı uygulamalara yöneldi.

    50 MİLYON KULLANICI TELEGRAM'A YÖNELDİ

    Bu platformların kullanılmaz hale gelmesinin ardından, kullanıcılar tarafından özellikle Telegram'a ilgi arttı.

    Telegram, yaşanan kesintilerden sonra 50 milyon yeni kullanıcının kaydolduğunu açıkladı.

    Telegram 50 milyon yeni kullanıcı kazandı #1

    FACEBOOK TARİHİ BİR DEĞER KAYBI YAŞADI

    Sosyal medya devi Facebook, eski Ürün Yöneticisi Frances Haugen'ın şirkete yönelik açıklamaları ve dünya genelinde yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle borsada yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

    Haugen, Facebook'un platformunda nefret, şiddet ve yanlış bilgiler paylaşan içeriklerle mücadelede kaydettiği ilerlemeyi abartarak halka ve yatırımcılarına yalan söylediğini iddia etti.

    Eski yönetici iddialarını desteklemek için "on binlerce" sayfalık belgeyi kanıt olarak sundu.

    Telegram 50 milyon yeni kullanıcı kazandı #2

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