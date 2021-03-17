Telegraph'tan, Türkiye'de tatil yapmak ister misiniz anketi

İngiliz basını, salgın döneminde ülkedeki turistlere tatillerini Türkiye'de yapıp yapmak istemediklerini sordu.

İngiltere'de turistler, 2021 yılında yaz tatili için Türkiye'den rezervasyonlar yapmaya başladı.

Türkiye, koronavirüs salgını döneminde geçtiğimiz yıl Güvenli Turizm Sertifikasyonu programını devreye alarak, turistlere güvenli tatil sunma noktasında başarılı bir sınav verdi.

GÜVENLİ TATİLİN ADRESİ TÜRKİYE

Rusya'nın ardından Avrupa'dan, Türkiye'de tatil konusunda olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor.

Turizm sektörü yetkilileri, pandemi sürecini iyi yöneten Türkiye'ye karşı ciddi bir talebin olduğunu, yıl sonunda 30 milyon turist hedefini yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

İNGİLİZ BASININDAN ANKET

Böyle bir dönemde Telegraph gazetesi, İngiliz turistler için anket düzenledi. Ankette, "Türkiye, aşı belgesi veya negatif korona testi olmaksızın İngilizlerin yaz tatiline gelmesine izin veren ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Koronavirüs kontrolleri olmadan yine de seyahat konusunda rahat eder miydiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 66,9'u "evet" cevabını verdi.

"TÜRKİYE BİR NUMARALI SEÇENEK"

Gazetenin haberinde, "Türkiye, Britanya'nın bir numaralı yaz tatili seçeneği oldu" vurgusu yapıldı.

İngiliz turistlerin, Akdeniz'in en iyi plajlarında dinlenebileceği, dünyanın en iyi mutfaklarından birinin tadını çıkarabileceği ve eşsiz antik bölgelerde yürüyüş yapabileceği belirtildi.

"İNGİLİZLER İÇİN HARİKA BİR HABER"

Türkiye'nin turistlere yeniden açılması ihtimalinin İngilizler için "harika bir haber" olduğu kaydedildi.

2019 yılında, salgın öncesi dönemde Türkiye'nin 2.5 milyon İngiliz tatilciyi ağırladığı anımsatıldı.