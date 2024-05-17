Temsilciler Meclisi, İsrail'e hızlı silah sevkiyatını onayladı: Biden veto edecek İsrail'e teslimatların hızlı şekilde gerçekleştirilmesiyle ilgili düzenleme, Temsilciler Meclisi'nden geçti. Beyaz Saray, "Biden veto edecek" dedi.

AA & Ensonhaber

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail ordusuna silah teslimatlarının sürdürülmesiyle ilgili tasarıyı onayladı.

Meclis üyeleri, sevkiyatın hızlı bir şekilde devam etmesine dair tasarıya yeşil ışık yaktı. Bu gelişme, Beyaz Saray'ı adeta küplere bindirdi.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre tasarı, Kongre'de de kabul edilmesi durumunda Başkan Joe Biden tarafından veto edilecek. Söz konusu tasarı, Biden'ın süreci askıya almasını önlemeyi de kapsıyor.

İsrail yanlısı adım

CNN'in haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi, Kongre tarafından onaylanan İsrail'e silah tedarikinin hızlıca gerçekleşmesi ve sevkiyatın, Biden tarafından durdurulması, geri alınması veya iptal edilmesini önleyen tasarıyı 224 "evet" ve 187 "hayır" oyuyla kabul etti.

15 günlük süre

Tasarı, alıkonulan silahlar İsrail'e gönderilene kadar Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ödeneklerini keserken bugüne kadar alıkonulan tüm silah sevkiyatlarının da 15 gün içerisinde İsrail'e ulaştırılmasını öngörüyor.

Biden veto edecek

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, tasarının Kongre'de de kabul edilmesi durumunda Başkan Biden tarafından veto edileceği bildirildi.

ABD, 8 Mayıs'ta, İsrail'e yaklaşık 250 ila 1000 kilogram ağırlığındaki bombaların tedarikini durdurulduğunu bildirmişti.

Biden'ın 9 Mayıs'ta Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını açıklaması ise ABD'de hem Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki çekmişti.