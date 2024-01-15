Terör hedeflerinin vurulmasına Yunan basınının yorumu: Türkiye'nin intikamı Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki hava harekatlarını aktaran Yunanistan basını, PKK/YPG'ye karşı intikam operasyonları düzenlendiğini belirtti.

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Suriye ve Irak'ta terör hedefleri yerle bir ediliyor.

Terör örgütü PKK ve uzantılarının alçak saldırılarının ardından yapılan nokta atışı bombardımanlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve üslerin de tahrip edildiği operasyonlar, Yunan basınına konu oldu.

"Türkiye'nin PKK/YPG'ye karşı intikamı"

Pentapostagma'nın "Türkiye'nin, PKK/YPG'ye karşı intikamı" başlıklı haberinde, Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine geniş ölçekli hava saldırıları düzenlendiği ve 24 hedefin imha edildiği belirtildi.

Haberde, "İntikam almak için mağaralar, barınaklar, istihkamları vurdular." ifadesi kullanıldı. Hava harekatlarında birçok teröristin de öldürüldüğü aktarıldı.

"Irak'la sınırlı kalmadılar, Suriye'de de harekatlar icra ettiler"

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), teröristlerin depolar ve doğalgaz üretim altyapılarının da vurulduğunu bildirdiğine ilişkin açıklamasına işaret edildi.

Türkiye'nin, kendisini Irak'la sınırlamadığı, Suriye'de de harekatlar icra ettiğinin altı çizildi.

"Amerika PKK'yı destekliyor"

Aynı haberde ayrıca, "Türk halkı, Amerika'nın PKK'ya verdiği destekten şikayetçi. Pek çok analist, Amerika'nın yardımı olmadan, PKK'nın yok olacağına inanıyor." ifadeleri kullanıldı.

10 terörist daha öldürüldü

Bu arada MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor." denilen açıklamada şunlar aktarıldı: