Terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa Parlamentosu önünde polise saldırdı Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde toplanan terör örgütü PKK yandaşları taşkınlık çıkardı, barikatları sökerek polise saldırdı.

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AA & Ensonhaber

Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği terör örgütlerine karşı Batılı ülkelere yaptığı uyarılar daha da gerçek oluyor.



Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki uzantıları, çeşitli bahanelerle dün ve bugün Belçika'da sokaklarda kaosa neden oldu.

AP binası önünde Türkiye karşıtı sloganlarla yürüdüler

Avrupa Parlamentosu önündeki Lüksemburg Meydanı'nda yerel saatle 12.00'de toplanan yaklaşık 150 PKK/YPG destekçisi, örgüt sembollerini taşıyarak Türkiye karşıtı sloganlar attı.

Taşkınlık çıkaranlara polis müdahale etti

Grup, bir süre sonra taşkınlık çıkardı ve meydandaki barikatları polise doğru fırlattı.

Polis, göz yaşartıcı gaz ve müdahale ekipleriyle karşılık verdi.

Kısa sürede daha fazla kişinin katılmasıyla güvenlik önlemleri artırıldı ve meydana girişler kapatıldı.

Yaklaşık 13.30'da eylem sona erdi.

Türk büyükelçiliğine yürümek istediler

Grup, daha sonra Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye ve AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek istedi ancak polis tarafından engellendi.

Dünkü olaylar

Dün, Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçmişti.

Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.

Olaylar, gece geç saatlerde kontrol altına alınmıştı.