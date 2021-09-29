Terörist Mazlum Kobani'ye Joe Biden sözü: Sizi terk etmeyeceğiz

İngiliz The Times gazetesine konuşan Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Biden'ın güvence verdiğini, ABD'nin kendilerini terk etmeyeceğini söyledi.

YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, İngiliz The Times gazetesine açıklamalar yaptı.

Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, açıklamalarında ABD ile olan ilişkilerine değindi.

"Dürüst olmak gerekirse ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu. Aynı durumla karşılaşacaklarından korktular." ifadelerini kullanan Ferhat Abdi Şahin, Biden yönetiminin bu duruma hızlı yanıt verdiğini ve elçiler gönderdiğini söyledi.

YPG/PKK elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Joe Biden’ın kendilerine verdikleri güvenceden de bahsetti.

Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, “Buranın Afganistan olmadığı konusunda bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI, TERÖRİSTBAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie'nin bölgeye gönderildiği bilgisi geçen haberde ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Joey Hood'un da teröristbaşıyla görüştüğü belirtildi.

ABDULLAH ÖCALAN İLE YAKINLIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde, PKK’nın üst düzey isimlerinde biri olduğuna değinilen Ferhat Abdi Şahin’in, gençliğinde de terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yakın olduğu yazıldı.

“ABD VE İNGİLTERE’Yİ ZOR DURUMDA BIRAKTI”

Öcalan'ın fotoğraflarının YPG/SDG'nin birçok ofisinde görüldüğüne işaret edilen haberde, "Bu, ABD ve İngiltere'yi zor durumda bıraktı çünkü PKK her iki ülkenin listeye aldığı bir terör örgütü olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.