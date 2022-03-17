The Economist, alternatif dünya düzenini yazdı

Londra merkezli dergi, Çin'in 21'inci yüzyılda ulaşmak istediği konumu gündeme getirdi. Analizde, "Doğu Asya'yı Çin yönetecek, Amerika eve geri dönmek zorunda kalacak" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası karşılaştığı ekonomik yaptırımlar ve izolasyon, Moskova'yı uluslararası arenada farklı arayışlara itti.

Saldırılar öncesi Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmüştü.

"DOSTLUKLARINDA SINIR YOK"

ABD, her iki ülkeyi, yeni dünya düzeni yaratmaya çalışmakla suçlarken, Londra merkezli The Economist dergisinde konuyla ilgili bir analiz yer aldı.

"Alternatif dünya düzeni: İki devlet arasındaki dostlukta sınır yok" başlıklı analizde, Çin'in Rusya-Ukrayna savaşına yaklaşımının, Devlet Başkanı Şi'nin "21'inci yüzyıldaki büyük rekabetin Çin ile ABD arasında olacağına dair inancından kaynaklandığı" belirtildi.

"DOĞU ASYA'YI ÇİN YÖNETECEK, AMERİKA EVE GERİ DÖNECEK"

Söz konusu düzene ilişkin bazı öngörülerde bulunulan yazıda, "Hem Şi hem de Putin, dünyayı birkaç büyük ülkenin egemen olduğu etki alanlarına bölmek istiyor. Doğu Asya'yı Çin yönetecek; Rusya, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin veto hakkına sahip olacak; Amerika eve geri dönmek zorunda kalacak." görüşü paylaşıldı.

"YAPTIRIMLAR BAŞARISIZ OLURSA ÇİN'İN KORKUSU AZALIR"

Çin lideri Şi'nin, Rusya'nın saldırılarının Batı'nın acizliğini göstermesini istediği savunularak, "Rusya'nın finansal sistemi ve yüksek teknoloji endüstrisi üzerindeki yaptırımlar başarısızlığa uğrarsa, Çin'in bu tür silahlara ilişkin korkusu azalacak." denildi.

Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da "yanlış hesaplama neticesinde ülkesinde iktidarı kaybetmesi" durumunda Çin'in "şoke olabileeği" ifade edildi.