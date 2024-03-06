The Economist: İsrail'in Gazze'ye saldırılarının maliyeti artıyor İngiltere merkezli dergi, kalıcı ateşkese yanaşmayan Başbakan Netanyahu nedeniyle İsrail ekonomisinin daralmakta olduğunu yazdı. İsrail'in önünde iki seçenek bulunduğuna dikkat çekildi.

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İngiltere merkezli The Economist dergisi, İsrail ordusunun saldırılarının Tel Aviv hükümetine maliyetleri artırdığını yazdı.

Dergi, İsrail'in savaşı sürdürmeye ekonomik gücünün yetip yetmeyeceğini sorguladığı bir yazıya imza attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, önümüzdeki birkaç hafta içinde acil savaş bütçesi için parlamentodan onay almayı umduğu belirtildi.

Netanyahu'dan kalıcı ateşkese ret

Askeri bütçenin de 2023'ten 2024'e neredeyse iki katına çıkacağı kaydedildi.

Gazze'de ateşkesle ilgili devam eden tartışmalara rağmen Netanyahu'nun herhangi bir duraklamanın geçici olacağı konusunda ısrarcı olduğuna dikkat çekildi.

İsrail ekonomisi daralıyor

Netanyahu'nun ısrarları karşısında, ekim ve aralık ayları arasında İsrail ekonomisinin yıllık bazda 5'te 1 oranında küçüldüğüne dikkat çekildi.

Aynı dönemde, iş gücünün 6'da 1'ine tekabül eden 750 binden fazla insanın işlerinden uzak olduğu; bunların çoğunun yedek asker olarak göreve çağrıldığı ifade edildi.

Saldırıların finansmanına şüpheyle yaklaştılar

Analizde, "Derecelendirme kuruluşu Moody's, geçtiğimiz ay ülkenin kredi notunu ilk kez düşürdü. Bütün bunlar bir soruyu gündeme getiriyor: İsrail, savaşı finanse edebilir mi?" sorusu yöneltildi.

Tel Aviv'in önündeki iki seçenek

Başbakan Netanyahu istifa etmeyi seçse bile, İsrail'in iki temel direk arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalacağı belirtildi.

Bunlar, "ya silahlı kuvvetler ya da refah devleti" şeklinde sıralandı.