The Economist'ten başkanlık seçimi analizi: Biden'ın şansı iyi görünmüyor Biden'ın yerine başka bir ismin aday gösterilmesiyle ilgili tartışmalar yaşanıyor. Ancak rekabetçi ön seçim için artık çok geç olduğu belirtilerek, ABD Başkanı'nın, Trump karşısında kaybetme ihtimaline vurgu yapıldı.

ensonhaber.com

ABD'de başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024'te yapılacak.

Öne çıkan muhtemel iki aday Başkan Joe Biden ve ülkenin eski lideri Donald Trump olurken, Demokratlar arasında Biden konusunda endişe hakim.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, Biden'ın şansının "pek iyi görünmediğini" ve Demokratların "B planının olmadığını" yazdı.

Rekabetçi ön seçim için artık çok geç

81 yaşındaki Biden'ın ilerleyen yaşı nedeniyle yarıştan çekilmesi ve yerine başka bir ismin aday gösterilmesi gerektiği dillendiriliyor.

Derginin analizinde, "Daha iyi bir adayın ortaya çıkmasını sağlamak üzere rekabetçi bir ön seçim düzenlemek için artık çok geç." ifadesi kullanıldı.

Trump'a karşı kaybedebilir, çekilme sinyali vermiyor

Görevdeki başkanların, yeniden seçilmek için adaylıktan vazgeçme eğiliminde olmadıkları belirtilerek şöyle denildi:

Biden o kadar sevilmiyor ki, Trump'a karşı kaybedebilir. Zaman zaman Biden'ın adaylıktan çekilmesi yönünde çağrılar yapılıyor.



Ancak bunu yapmaya istekli olduğuna dair bir işaret yok. Bunu yapması halinde Demokratların daha güçlü bir adayla karşılaşacağına dair bir garanti de yok.

Gönüllü olarak vazgeçme şansı 'neredeyse' yok

Biden'ın yeniden seçilme hedefinden "gönüllü" olarak vazgeçme şansının "neredeyse" olmadığı, Demokrat siyasetçinin destekçilerinin söz konusu isme "doğal olarak büyük bir güven duyduğu" ifade edildi.

Biden'ın çevresi: Oy açığı kapatılabilir

Diğer taraftan, anketlerde Trump karşısında geride kalan Biden'ın "oy açığının aşılamaz olmadığı" savunuldu.

ABD Başkanı Biden'ın yakın çevresi, seçmenlerin zamanla Biden'a "başarılarından dolayı daha fazla destek vereceğini" düşünüyor.