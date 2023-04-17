The Guardian, genç seçmenin sözlerini yazdı: Erdoğan, Türkiye'de baba figürü gibi İngiltere merkezli gazete, 23 yaşındaki seçmenin görüşlerini okurlarıyla paylaştı. Seçmen, "Muhalefet arasında onun yerini doldurabilecek kimse yok" dedi.

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Yabancı basın kuruluşları, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili haberlerini sıklaştırmaya başladı.

Zaman zaman Türkiye hakkında algı oluşturmak için yapılan haberler dikkat çekiyor.

Seçmenin Erdoğan yorumu

İngiltere merkezli The Guardian, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek seçim yarışıyla ilgili bir seçmenin görüşlerini paylaşırken, hiç beklemediği yanıtlar aldı.

23 yaşında olduğu belirtilen İflah Oluklu'nun, Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadelerine yer verildi.

"Baba figürü gibi, yerini kimse dolduramaz"

Oluklu'nun, yıllardır hükümetin başındaki isim olan Erdoğan'ın yerini muhalefet cephesinden kimsenin dolduramayacağına ilişkin sözleri paylaşıldı:

Erdoğan bizim için Türkiye'de bir baba figürü gibi. 20 yıldır ülkeyi yönetiyor.



Onu liderlikten uzaklaştırmanın imkansız olduğunu düşünmüyorum. Ama bilhassa bu muhalefet arasında onun yerini doldurabilecek kimse yok.

"Özgür irademiz var"

Oluklu, konuşmasının devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verme davranışına da vurgu yaparken, "Özgür irademiz var ve ona göre oy veriyoruz." ifadesini kullandı.

Aynı gazete, daha önceki analizinde Erdoğan'ı hedef almış, 2023 seçimlerini muhalefetin kazanması gerektiğini savunarak, "Muhalefet, onu sandıkta yenmek için birleşmeli." diye yazmıştı.