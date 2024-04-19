The Guardian: İran ve İsrail ateşle oynuyor İngiliz basını, taraflar arasındaki çatışmada 'yeni normalin' başladığını yazdı. Taraflara yapılan uyarıda ateşle oynamamaları gerektiği hatırlatıldı.

ensonhaber.com

İran ile İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırı geriliminin, bölgeyi yeni bir savaşa sürükleyeceğinden endişe ediliyor.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, her iki tarafa yaptığı uyarıda "İran ve İsrail ateşle oynuyor." dedi.

Tahran'daki yetkililerin inkar etmelerine rağmen, cuma sabahı İran'ın İsfahan kentine "sınırlı bir İsrail insansız hava aracı saldırısı düzenlenmiş olmasının çok muhtemel göründüğü" belirtildi.

İran-İsrail çatışmasında 'yeni normal'

Analizde, İsrail'in uzun süredir İran'la "gölge savaş" yürüttüğü ifade edilerek şu notlara yer verildi:

Yeni ve tehlikeli olan şey, İran ile İsrail arasındaki çatışmada yeni normalin kendini kurmaya başlamasıdır.



İsrail'in Tahran'ın Suriye'deki diplomatik tesislerinden birine saldırısına yanıt olarak İran'ın geçen hafta İsrail'e saldırısı açık biçimde gerçekleşti. Bu, yabancı bir devletin 30 yılı aşkın süredir İsrail topraklarına yaptığı ilk saldırıydı.

"Ateşle oynuyorlar"

İngiliz medya organı, "Açık olan şu ki her iki taraf da ateşle oynuyor." diye ekledi.

Tel Aviv-Tahran gerilimi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, saldırı sonrası tek kelimelik açıklamasında "Zayıf!" ifadesini kullandığı hatırlatıldı.

İran'ın, İsrail'e 300 füze ve insansız hava aracı fırlatmasının Tel Aviv'de sıcaklığını koruduğuna da dikkat çekildi.

BBC: Her ikisi de yanlış hesap yaptı

Öte yandan BBC, "Kriz, İran ve İsrail'in birbirini ne kadar kötü anladığını gösteriyor." diye yazdı.

Haberde, her iki ülkenin de "yanlış hesap yaparak krizi derinleştirdiği" belirtildi.