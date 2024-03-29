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The Guardian, İstanbul seçimini analiz etti: Muhalefetin dağılması, İmamoğlu'nun seçilmesini zora soktu

The Guardian, İstanbul seçimini analiz etti: Muhalefetin dağılması, İmamoğlu'nun seçilmesini zora soktu İngiltere merkezli medya kuruluşu, muhalefetin 2019 seçimlerinde İmamoğlu için birleştiğini yazdı. 5 yıl sonraki tablonun ise farklı olduğu belirtildi.