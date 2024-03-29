The Guardian, İstanbul seçimini analiz etti: Muhalefetin dağılması, İmamoğlu'nun seçilmesini zora soktu

İngiltere basınında İstanbul seçimiyle ilgili bir analize daha imza atıldı.
31 Mart'ta yapılacak seçim için muhalefetin kazanma şansının zorda olduğu belirtildi.
"İnsanlar kazanabileceklerine inanmıyor" başlıklı analizde seçmen görüşlerine yer verilirken, İstanbul'dan "Türkiye’nin ekonomik başkenti" şeklinde söz edildi.
Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, 2019 yılındaki seçime kıyasla farklı bir tabloyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.
5 yıl önceki heyecan yok
AK Parti'nin, Türkiye'nin en büyük şehrini tekrar geri almayı hedeflediği ifade edildi.
Muhalefetin ortaya koyduğu görüntü için ise "Muhalefet, 5 yıl önceki heyecanı yeniden toparlamakta zorlanıyor." denildi.
İmamoğlu'nu göreve getiren 'coşku ve umut' yok
İmamoğlu'nun 2019'da arkasına aldığı muhalefet desteğinin, geçen yıl cumhurbaşkanı seçiminde yenilgiye uğradığına dikkat çekilerek şunlar aktarıldı:
Özellikle Cumhurbaşkanı'na karşı birleşen altı partili Erdoğan karşıtı koalisyonun geçen yılki seçimlerde yenilgiye uğraması, kendisini (İmamoğlu) göreve getiren değişimle ilgili coşku ve umut duygusunu dağıttı.
İBB Başkanı'nın, 2019'un aksine, İyi Parti'nin desteği olmadan seçim kampanyasını yürüttüğü anımsatıldı.
"Muhalefet parçalandı"
Genel seçimlerdeki yenilginin ardından muhalefette "ilgisizlik duygusu" oluştuğu kaydedilerek şöyle denildi:
Muhalefetin parçalanması, değişim ihtimalinin giderek azaldığı algısını alevlendirdi.
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