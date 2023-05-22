The Times: Erdoğan'ın gerisinde kalan Kılıçdaroğlu, katı bir milliyetçiye dönüştü İngiltere merkezli gazete, Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda takındığı tavır için "Kişilik nakli geçirdiğini düşünebilirsiniz" dedi. CHP Lideri'nin, Erdoğan'ın gerisinde kaldıktan sonra katı bir milliyetçiye dönüştüğü belirtildi.

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği konuşulmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, ilk turda yüzde 44,88 oyla, yüzde 49,52 alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

İngiliz gazetesi: Kalpleri terk etti

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu kazanmak için çareyi strateji değişikliğine gitmekte bulan Kılıçdaroğlu, terör ve mülteciler üzerinden mesaj vererek milliyetçi oyları almanın hesaplarını yapıyor.

İngiltere merkezli The Times gazetesi, bu durumdan bahsederken "Erdoğan'ın rakibi, aşırı sağı kazanmak için kalpleri terk etti" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'na gönderme: Kişilik nakli geçirdiğini düşünebilirsiniz

74 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun, ikinci turda Türkiye'nin kararsız seçmenini etkilemek için "iyi kalpli ve dede kimliğinden sıyrıldığı" belirtildi. Bu tespitten şöyle bahsedildi:

Türk muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen perşembe günü sahneye çıktığında, onun kişilik nakli geçirdiğini düşünebilirsiniz.



Demokrasiye ve çoğulculuğa dönüşten bahseden ve kampanya yolunda elleriyle kalp şekilleri yapmaya başlayan dede figürü gitmişti.

"Erdoğan'ın gerisinde kaldıktan sonra katı bir milliyetçiye dönüştü"

CHP Lideri'nin 14 Mayıs'ta oluşan tabloda Erdoğan'ın gerisinde kalmasının, söylem değişikliğini tetikleyen etmen olduğuna dikkat çekildi:

Geçen pazar günü yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kaldıktan sonra Suriyeli mültecileri evlerine gönderme hedefini tekrarlarken katı bir milliyetçiye dönüştü. Önümüzdeki pazar günü ikinci tura gidilecek.

"Kullanılan üslup nahoş"

Mülteciler konusunun bir zamanlar "koruyucu" bir dille ifade edildiği, şimdi ise kullanılan üslubun "kesinlikle nahoş" olduğu görüşü aktarıldı.