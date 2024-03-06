THY'nin bazı Hamburg seferleri iptal edildi

AA
Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya yönelik planlanan uçuşlarda gerçekleşecek grev nedeniyle bazı seferlerin iptal edileceğini açıkladı.
Bazı Hamburg seferleri iptal edildi
THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
"Hamburg meydanda 07 Mart tarihinde yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1668 Hamburg-İstanbul. İstanbul'dan Hamburg meydana seferlerimiz yolculu icra edilecek olup, Hamburg çıkışlı dönüş seferleri iptal edilmiştir."
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