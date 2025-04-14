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Ticaret savaşlarında kartlar yeniden dağıtılıyor: Çin'den yeni hamle geldi

Ticaret savaşlarında kartlar yeniden dağıtılıyor: Çin'den yeni hamle geldi Çin, dünya otomotiv, yarı iletken ve havacılık sanayileri için kritik öneme sahip bazı nadir toprak elementleri ve mıknatısların ABD’ye ihracatını durdurma kararı aldı.