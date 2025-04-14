Ticaret savaşlarında kartlar yeniden dağıtılıyor: Çin'den yeni hamle geldi

Çin ve ABD arasındaki "tarife" restleşmesi sürüyor..
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek tarife tehdidine aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiğini ilan etti.
İki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonucunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini önce yüzde 125'e, ardından yüzde 145'e kadar çıkardı.
Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girdi.
Çin ise ABD ile tırmanan ticaret geriliminde Washington'ın gümrük tarifesi artışına karşılık ABD'den ithal ürünlere ek yüzde 125 gümrük vergisi getirmişti.
ABD'YE BAZI NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ İHRACATI DURDURULDU
Çin'den yeni bir hamle daha geldi.
Dünya otomotiv, yarı iletken ve havacılık sanayileri için kritik öneme sahip bazı nadir toprak elementleri ve mıknatısların ABD’ye ihracatının durdurulmasına karar verildi.
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