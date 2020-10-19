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    Tiflis Televizyon Kulesi, Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlandı

    Tiflis Televizyon Kulesi, Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlandı

    Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Tiflis Televizyon Kulesi, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29. yıl dönümü nedeni ile Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 04:51
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    Karabağ'ı yıllardır işgal altında tutan Ermenistan'a karşı mücadelesinde kararlılıkla devam Azerbaycan'a bir destek de Gürcistan'dan geldi.

    TİFLİS KULESİ'NDE AZERBAYCAN BAYRAĞI

    Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Mtatsminda tepesinde bulunan ve yüksekliği 275 metre olan Tiflis Televizyon Kulesi, Tiflis Büyükşehir Belediyesi tarafından Azerbaycan’ın bağımsızlığının 29. yıl dönümü nedeni ile Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

    Tiflis Televizyon Kulesi, Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlandı

    AZERBAYCAN'IN BAĞIMSIZLIĞININ 29. YILI

    Belediye tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın bağımsızlığını 29. yılı kutlanarak, “Tiflis kulesi, geleneksel olarak bağımsızlık veya diğer önemli günler vesilesiyle dost ve ortak ülkelerin bayraklarının renkleriyle aydınlatılıyor" denildi.

    Tiflis kulesinin Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatılması, başkent sakinleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

    Tiflis Televizyon Kulesi, Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlandı #1

    Tiflis Televizyon Kulesi, Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlandı #2

    Tiflis Televizyon Kulesi, Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlandı #3

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