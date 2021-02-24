Time dergisi, Canan Kaftancıoğlu'nu yazdı

ABD merkezli dergi, CHP İstanbul İl Başkanı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Uluslararası medya kuruluşları, Türk siyasetiyle ilgili birçok isim hakkında algı çalışmalarına devam ediyor.

Bunun son örneği ABD merkezli Time dergisi tarafından, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi hayatının mercek altına alınmasıyla görüldü.

"HAPSE ATILACAĞINI BEKLİYOR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin Kaftancıoğlu hakkında 9 aydan, 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, geçen ay kabul edilmişti.

Hapis cezası istemine işaret edilerek, "Kaftancıoğlu, günler veya haftalar içinde, ancak muhtemelen aylar değil, hapse atılacağını bekliyor." ifadesi kullanıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı'nın "şimdilik işine odaklanmayı tercih ettiği" aktarıldı ve şöyle denildi:

"YÜZLEŞMEKTEN KORKMAYAN SOLUN LAİK BİR KADINI"

"Kaftancıoğlu, Türk siyasetinde alışılmadık ve yeni bir şeyi temsil ediyor: Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski koruyucularıyla yüzleşmekten ya da ülkesinde dışlanmışların yanında yer almaktan korkmayan solun laik bir kadını."

Canan Kaftancıoğlu'nun, 23 Haziran 2019'da gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin kazanılmasında merkezi bir rol oynadığı savunuldu.

NAVALNIY VE KALENIKAVA İLE KIYASLANDI

Dergi, Kaftancıoğlu'nu parlatma çabasının bir parçası olarak CHP'li ismi uluslararası arenadaki siyasi figürlerle karşılaştırarak, "Rusya'daki Aleksey Navalnıy ve Beyaz Rusya'daki Mariya Kalesnikava gibi Kaftancıoğlu da Türk muhalefetinin genç Y Kuşağı ve Z Kuşağı'na olan çekiciliğinin anahtarı." dedi.

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