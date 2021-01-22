Time kapağına Biden'ı aldı

Time dergisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk gününe ilginç bir kapakla dikkat çekti.

Amerika merkezli Time dergisi, ABD'nin 46'ıncı Başkanı Joe Biden'ı kapağına aldı. Biden'ın ilk gününü yansıtan kapakta, Biden'ın karşı karşıya kaldığı duruma atıf yapıldı.

ORTALIĞA SAÇILMIŞ RESMİ BELGELERE VE YIĞILMIŞ DOSYALARA VURGU YAPTI

Dergi, ortalığa saçılmış resmi belgeler ve üst üste yığılmış sorunları gösteren dosyalara vurgu yaptı.

Yeni Başkan ise bu dağınıklık arasında pencereden dışarı bakarken ele alındı. Öte yandan Oval Ofis'in dışarısının kırmızı renkte olup yangını andıran alev şeklindeki yansımaların gözükmesi de dikkat çekti.

17 KARARNAMEYE İMZA ATMIŞTI

Biden, göreve başlama törenlerinin bitmesinin ardından geldiği Beyaz Saray'da, Oval Ofis'e girerek Donald Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik ilk kararnamelerini imzalamıştı.

Biden, Trump'ın politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza atmıştı.

Biden, başkanlık kararnamelerini imzaladı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN