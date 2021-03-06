New York'da bulunan Times Meydanı’nda dijital ekranında "Love Erdogan" yazılı kamyonet dolaştırıldı.

ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda geçtiğimiz günlerde verilen "Stop Erdogan" yazılı ilanının ardından bu kez "Love Erdogan" yazılı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı.

Kamyonetin dijital ekranında Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı da yer alırken, hoparlörlerden Dombra da çalındı.

SEVGİ GÖSTERİLERİ BÜYÜYOR

Öte yandan New York’taki “Stop Erdogan” yazılı reklam panosundan sonra dün Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki reklam panolarına da “Love Erdogan” şeklinde yazılar yansıtılmıştı.

Times Meydanı'nda 'Erdoğan' sevgisi VİDEO





