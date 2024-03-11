Times Meydanı'nda ilk teravih namazı kılındı Milyonlarca Müslüman, yaşadıkları noktalara en yakın yerlere akın etti. Times Meydanı'nda da yoğunluk oluştu.

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AA

ABD'de yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

New York'un sembollerinden Times Meydanı'nda bir araya gelen Müslümanlar, hep birlikte ibadete etti.

Ülkedeki milyonlarca Müslüman, teravih namazı için bulundukları bölgelerdeki cami ve mescitlere akın etti.

Times'ta ilk teravih

Times Meydanı'nda toplanan binlerce Müslüman da Ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti. Namazın ardından Gazze için de dua edildi.

Öte yandan başkent Washington'a yarım saatlik mesafede bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde de Ramazan'ın ilk teravihi kılındı.

Müslümanlar için dualar edildi

Yoğun bir kalabalığın bir araya geldiği ilk teravihte, caminin dış avlusu ve bahçesi de cemaatle dolup taştı.

Namazın ardından başta Gazze olmak üzere tüm Müslümanlar için de dua edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)