ABD'nin başkenti Washington'da, tır sahipleri düşük taşıma ücretlerini protesto etti.

Koronavirüs salgını sırasında yoğun olarak çalışan TIR sahipleri, Beyaz Saray'ın önünde düşük taşıma ücretlerine tepki gösterdi.

Tırcılardan Beyaz Saray önünde protesto

100 KADAR TIRCI, TRUMP'I KORNA İLE PROTESTO ETTİ

Beyaz Saray'ın karşısındaki Constitution Caddesi'nde toplanan 100'e yakın tır sahibi, ülkenin farklı eyaletlerinden gelerek protestoya katıldı.

Korna çalarak düşük taşıma ücretlerini protesto eden TIR sahipleri ABD Başkanı Trump'a da bizzat mektup yazdıklarını söyledi.

BEYAZ SARAY'IN KARŞISINDAKİ CADDELERİ DOLDURDULAR

Gece yarısı Beyaz Saray'ın karşısına gelerek caddeleri dolduran protestocular da ABD Kongresinden finansal destek paketi alamadıklarını ve koronavirüs sürecine hayatlarının tehlikede olduğunu belirttiler.

"EVDE KAL" KARARI TIRCILARI DA VURDU

Protestocuların birçoğu, salgın döneminde ülke genelindeki valiler ve belediye başkanları tarafından verilen evde kalma kararlarıyla kendilerini hayal kırıklığına neden olduğunu ve derinleşen ekonomik krizden kendilerini olumsuz etkilediğini savundu.

TIRCILARI BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, iki hafta önce tır sahiplerini ağırlamış, bu zor zamanda ülke ekonmisine katkılarından dolayı teşekkür etmişti.