Titanik'e giderken kaybolan denizaltıdaki isimler belli oldu Titanik'in enkazına giderken kaybolan denizaltıda İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve Pakistan'ın en zengin insanı Shahzada Dawood ve oğlunun olduğu ortaya çıktı.

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Dünya tarihinin en önemli olaylarından biri de Titanik'in Atlas Okyanusu'nda batması.

Filmlere konu olan olay denizcilik ve bilimin de hep ilgi odağı olmuştur.

Titanik bir kez daha dünyanın gündeminde.

Batığı görmek için bölgede dalış yapan bir denizaltı kayboldu.

Dünyanın sayılı zenginlerinin para ödeyerek katıldığı bu etkinlik tam bir kabusa dönüştü.

Denizaltıyı arama çalışmaları devam ederken kayıpların isimleri de ortaya çıktı.

1 mürettebat 4 yolcu

Deniz aracının içinde kaç kişi olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmazken İngiliz Dailymail gazetesi, isminin 'Titan' olduğu bir mürettebat ve 4 yolcunun olduğun bulunduğunu yazdı.

Denizaltıyı bulmak için arama kurtarma operasyonu başlatılırken, kayıp isimlerin İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve Pakistan'ın en zengin insanı Shahzada Dawood ve oğlunun olduğu ortaya çıktı.

Babasının ismini doğruladı

Harding'in üvey oğlu babasının kayıp denizaltıda olduğunu doğruladı.

Daha önce Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi ile uzay seyahati de gerçekleştirmiş olan milyarder de bu hafta Titanik'in enkazını ziyaret edeceğini Facebook hesabından duyurmuştu.

Fransız denizaltı pilotu

Titan'ın içindeki isimlerden bir diğeri, 73 yaşındaki Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet.

Fransız donanmasında 25 yıl çalışan Nargeolet, derin dalış ve denizaltı pilotluğu konusunda popüler bir uzman ve Titanik'in enkazında çok zaman geçirmesi ile tanınıyor.

Denizaltılar için uyarı yaptığı ortaya çıktı

Nargeolet 2019 yılında Irish Examiner'a verdiği bir röportajda heyecan arayan insanları su altı yolculuklarının riskleri konusunda uyarmış ve "Çok derin sulardaysanız, bir şeylerin ters gittiğini anlamadan ölürsünüz" ifadelerini kullanmıştı.

Pakistan'ın en zengin isimlerinden biri

Kayıp denizaltıdaki diğer iki yolcu Pakistan'ın en zengin adamı 48 yaşındaki Shahzada Dawood ve onun 19 yaşındaki oğlu Sulaiman Dawood.

Prince's Trust hayır kurumunun yönetim kurulu üyesi olan Shahzada Dawood, Pakistan'ın en zengin isimleri arasında yer alıyor, ailenin İngiltere ile güçlü bağları var.

Dawood ailesi acı haberi doğrularken yaptıkları basın açıklamasında "Meslektaşlarımız ve arkadaşlarımız tarafından gösterilen ilgiye çok müteşekkiriz ve herkesten onların güvenlikleri için dua etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

250 bin dolarlık gezi faciaya dönüştü

Titanik'in enkazını görmek isteyenler için zaman zaman küçük deniz araçlarıyla paralı turlar düzenleniyor.

3 bin 800 metre derinlikteki enkaza yapılan yolculuk için bilet ücreti yaklaşık 250 bin dolar.

Okyanusa dalış ve çıkış dahil olmak üzere Titanik'in enkazına yapılan tur yaklaşık sekiz saat sürüyor.

İrtibat 1 saat 45 dakika sonra kesildi

ABD Sahil Güvenlik, akşam saatleri boyunca yüzey aramaları yapmaya devam edeceğini söyledi.

Dünyanın gündemini meşgul eden denizaltı ile temas, pazar günü yaptığı dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesildi.

70 ila 96 saat arasında yaşam desteği var

Beş kişilik bir mürettebat için oksijen ile birlikte toplamda 96 saatlik yaşam desteğine sahip Titan, maksimum üç deniz mili hızında ilerleyebiliyor.

İçinde beş kişiyle birlikte kaybolan Titan adlı denizaltı, 670 cm x 280 cm x 250 cm boyutlarında ve 4.000 metre derinliğe kadar inebiliyor.