Tokyo Olimpiyatlarına ülke içinden katılacak seyirci sınırı kararı

Koronavirüs vakaları nedeni ile olimpiyatlarda ülke içinde kabul edilecek seyirci sayısı kararı ertelenebilir.

Artan koronavirüs vakaları nedeni ile Tokyo Olimpiyatları için seyirci durumu belirsizliğini koruyor.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, koronavirüs sebebiyle, müsabaka noktalarına ülke içinden kabul edilecek seyirci sayısı kararını erteleyeceğini duyurdu.

Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, basın toplantısı düzenledi.

“UYGUN KARARI VERMEMİZ VAKİT ALACAK”

Halihazırdaki takvim doğrultusunda, seyirci konusunda ay sonuna kadar karar verilmesinin zor olduğunu, ülke geneli vaka sayılarının bu süreçte yakından izleneceğini ve karar öncesinde sağlık uzmanlarına danışılacağını kaydetti.

Haşimoto, "Uygun kararı vermek biraz vakit alacak." ifadelerini kullandı.

“HAZİRAN SONUNU BULABİLİR”

Kyodo ajansı haberinde komitenin, müsabaka noktalarına hiç seyirci kabul etmemek ile yerleşkelerin kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirciye izin vermek dahil birkaç seçenek üzerinde çalıştığını, kararın verilmesinin haziran sonunu bulabileceğini yazdı.

Seyirci kararı komite, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo Valiliği bünyesinde düzenlenecek ortak toplantıda alınacak.

Geçen ay düzenlenen kararda, turnuvaya ülke dışından seyirci kabul edilmemesi kararı verilmişti.



