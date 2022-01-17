Tokyo ve çevresinde, koronavirüse karşı kısmi OHAL gelebilir

Tokyo ve çevresinde, koronavirüse karşı kısmi OHAL gelebilir

Yılbaşından bu yana koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesiyle, günlük vakalar 4 binin üzerinde seyretmeye başladı. Başkent Tokyo’da, kısmi OHAL gündeme geldi.

Japonya’da yılbaşından bu yana, başkent Tokyo’da yükselen koronavirüs vakaları, kısmi olağanüstü hali (OHAL) gündeme getirdi.

Tokyo Metropol Valiliği, kentte günlük vakaların 4 binin üzerinde seyrettiğini bildirdi.

“GÖRÜLMEMİŞ ORANDA YÜKSELİYOR”

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "(Vaka sayıları) Görülmemiş oranda yükseliyor, sadece metropol bölgede değil, birçok yerde." dedi.

Matsuno, başkent yerel yönetimince talep edilmesi halinde, Tokyo'da kısmi OHAL uygulamasına yönelik hazırlığı gündeme alacaklarını söyledi.

Vakaların artış trendini koruduğu Tokyo çevresindeki Saitama, Çiba ve Kanagawa bölgelerinin de aynı uygulamaya tabi tutulacağı kaydedildi.

EN YÜKSEK VAKA 25 BİN 992

Kyodo ajansı ülke genelinde virüs vakalarının, Ağustos 2021 sonrası ilk kez 25 bin seviyesini aştığını bildirmişti.

1 Ocak 2022'de tespit edilen ülke geneli vaka sayısının 457 olduğu dikkate alındığında son iki haftada günlük vaka sayısı 50 kat artış göstermişti.

Japonya'da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı 20 Ağustos 2021'de 25 bin 992 olarak kayda geçmişti.

Halihazırda kısmi OHAL, Yamaguçi, Hiroşima ve Okinawa'da uygulanıyor.