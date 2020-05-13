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    Toplu yemekte koronavirüsün bulaşma tehlikesi

    Japonya'da yapılan bir deney, kalabalık ortamlarda yenilen yemeklerin virüsü nasıl yaydığını gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2020 - 16:30
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    Toplu yemekte koronavirüsün bulaşma tehlikesi

    Koronavirüs salgınından korunmak için kalabalık alanlardan uzak durmak büyük önem arz ediyor.

    Söz konusu yerlerden biri de toplu şekilde yemek yenilen ortamlar...

    JAPONYA'DA 10 KİŞİLİK DENEY

    Japonya ulusal yayın kuruluşu NHK, salgının insanların bir arada bulunduğu yemek sırasında ne derece hızlı yayıldığını gösteren bir içerik hazırladı.

    Deney kapsamında 10 kişi bir restoranda buluştu.

    Toplu yemekte koronavirüsün bulaşma tehlikesi VİDEO

    VİRÜS, 30 DAKİKA İÇİNDE YAYILDI

    Koronavirüslü olduğu kabul edilen bir kişinin avuç içine, floresan boyası formunda virüs uygulandı.

    Kullanılan boya normal ışıkta görünmezken, yarım saat sonra ultraviyole ışık herkesin enfekte olduğunu gözler önüne serdi.

    Virüsün, masadaki tabak ve bardaklara da bulaştığı görüldü.

    ÖKSÜRME YA DA HAPŞIRMAYLA BULAŞIYOR

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre; koronavirüs, öksürme ya da hapşırma yoluyla ortaya çıkan damlacıklarla bulaşıyor.

    KAFE VE RESTORANLARDAKİ TEHLİKE

    Restoran ve kafelerde sipariş verirken daha önce başka birinin dokunduğu menüye dokunmak; aynı şekilde sandalyeye ve tuzluklara temas etmek virüse yakalanma açısından tehlikeli olarak değerlendiriliyor.

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