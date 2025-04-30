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Trafikte en fazla zaman kaybedilen şehirler belli oldu: Türkiye'den 4 şehir ilk 10'da

Trafikte en fazla zaman kaybedilen şehirler belli oldu: Türkiye'den 4 şehir ilk 10'da Uluslararası bir araştırmaya göre, trafikte en fazla zaman kaybının yaşandığı şehirler sıralamasında İstanbul zirveye oturdu. Asya kıtasında ise Ankara, Bursa ve İzmir de en yoğun trafik sıkışıklığı yaşayan şehirler arasında yer aldı.