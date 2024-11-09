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İHA

Pakistan güne bomba saldırısı ile başladı...

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki bir tren istasyonunda yerel saatle 09.00 sıralarında düzenlenen bombalı saldırı kentte paniğe yol açtı.

Saldırı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

24 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Korkutan saldırı sonrası polisten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, 24 kişinin hayatını kaybettiği, saldırının hedefinin ordu personeli olduğu bildirildi.

SALDIRIYI BELUCİSTAN KURTULUŞ ORDUSU ÜSTLENDİ

Olayın intihar saldırısı gibi göründüğü belirtilirken, soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ayrıca, saldırıda yaralanan şu ana kadar 44 yaralı sivilin hastanelere kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, çok sayıda yolcunun peronda olduğu sırada gerçekleştirilen saldırıyı ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.