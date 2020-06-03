Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye boyunca cevap veremedi

ABD Başkanı Trump'ın göstericiler karşısındaki tavrını eleştiren Kanada Başbakanı Trudeau, konuyla ilgili soru karşısında bir süre sessiz kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi sonrası başlayan protestolara karşı tutumu eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Trump, artan şiddet olayları nedeniyle asker ve Ulusal Muhafız'ın devreye gireceğini açıkladı. Kanada'da bir gazeteci, Başbakan Justin Trudeau'ya Trump'ın tavrını sordu.

"Donald Trump, protestoculara karşı askeri eylem çağrısında bulundu. Size bu konuda ne düşündüğünüzü sormak istiyorum." sorusunun ardından Trudeau, 21 saniye boyunca sessiz kalarak, ABD Başkanı'na tepki gösterdi.

"KORKU VE ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUZ"

Konuşmaya başlayan Kanada Başbakanı, "Amerika Birleşik Devletleri'nde neler olup bittiğini hepimiz korku ve şaşkınlıkla izliyoruz. İnsanları bir araya getirme ve onları dinleme zamanı." dedi.

KANADA'DAKİ ZORLUKLARI ANLATTI

Kanada olarak yaşadıkları zorluklara da değinen Trudeau, "Siyah Kanadalılar ve ırksallaştırılan Kanadalılar her gün canlı bir gerçeklik olarak ayrımcılıkla karşı karşıya." ifadesini kullandı.