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    Trump, 6 Ocak’ta büyük protesto mitingi mesajı verdi

    Trump, 6 Ocak’ta büyük protesto mitingi mesajı verdi

    ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta başkent Washington'da, seçim sonuçlarını protesto mitingi düzenleyeceğini açıkladı.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 00:26
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    ABD’de geçen yıl 3 Kasım’da yapılan seçimleri kaybeden Başkan Donald Trump, seçim sonuçlarına yönelik itirazlarında ısrar ediyor.

    Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 6 Ocak’ta başkent Washington DC’de miting yapacağını belirtti.

    "WASHİNGTON'DA BÜYÜK PROTESTO, ÇALMAYI BIRAKIN"

    "Washington DC’deki büyük protesto mitingi saat 11.00’de yapılacak" diyen Trump, miting yerine yönelik ayrıntıları paylaşacağını belirtti.

    Trump, 6 Ocak’ta büyük protesto mitingi mesajı verdi #1

    Trump, 6 Ocak’ta büyük protesto mitingi mesajı verdi #2

    Trump, 6 Ocak’ta büyük protesto mitingi mesajı verdi #3

    Trump, 6 Ocak’ta büyük protesto mitingi mesajı verdi #4

    Trump, 6 Ocak’ta büyük protesto mitingi mesajı verdi #5

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