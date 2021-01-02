- Haberler
- Dünya Haberleri
- Trump, 6 Ocak’ta büyük protesto mitingi mesajı verdi
Trump, 6 Ocak’ta büyük protesto mitingi mesajı verdi
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta başkent Washington'da, seçim sonuçlarını protesto mitingi düzenleyeceğini açıkladı.
- İHA
- 02.01.2021 - 00:26
ABD’de geçen yıl 3 Kasım’da yapılan seçimleri kaybeden Başkan Donald Trump, seçim sonuçlarına yönelik itirazlarında ısrar ediyor.
Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 6 Ocak’ta başkent Washington DC’de miting yapacağını belirtti.
"WASHİNGTON'DA BÜYÜK PROTESTO, ÇALMAYI BIRAKIN"
"Washington DC’deki büyük protesto mitingi saat 11.00’de yapılacak" diyen Trump, miting yerine yönelik ayrıntıları paylaşacağını belirtti.