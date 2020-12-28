Trump 900 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

Trump 900 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

ABD Başkanı Trump, 900 milyar dolarlık Kovid-19 yardım paketini onayladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü 2.3 trilyon dolarlık bir koronavirüs salgını yardım ve harcama paketini imzaladı.

Reuters haber ajansına göre yardım paketiyle milyonlarca Amerikalı'nın işsizlik yardımlarından faydalanması için gerekli düzenlemeler yeniden yapılandırılıyor. İşsizlik ödeneği kapsamında 11 hafta boyunca haftalık 300 dolar ödenecek.

Donald Trump bir kaç saat önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'güzel haberlerin geleceğini 'duyurmuştu.

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